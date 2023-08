Usa, Donald Trump atteso oggi in tribunale a Washington

L'ex presidente americano Donald Trump rischia fino a 561 anni di carcere, dopo che il Dipartimento di Giustizia (Doj) lo ha incriminato per l'assalto al Congresso del gennaio 2021 . Il conteggio degli anni è stato diffuso dallo stesso tycoon, in una e-mail ai suoi sostenitori in cui ha parlato -ancora una volta- di una "caccia alle streghe della Sinistra". Intanto, c'è attesa per oggi: Trump è stato convocato a comparire davanti a un giudice a Washington, secondo quanto ha fatto sapere il Dipartimento di Giustizia.

L'incriminazione di Trump

Quella arrivata ieri è la terza incriminazione dell’ex presidente. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, il tycoon ora è stato incriminato nuovamente da un gran giurì federale. Nei confronti di Trump sono stati mossi quattro capi di accusa: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale, cospirazione contro i diritti.

Le accuse e cosa succede adesso

Trump è di fatto accusato di un complotto per rovesciare il risultato delle elezioni 2020, vinte da Biden. Per il 2024, anno del voto, Trump ha poi già in calendario i processi per il pagamento a Stormy Daniels (con una falsificazione di conti dei fondi elettorali) e per le carte segrete (cioè per aver illegalmente portato via documenti dalla Casa Bianca per tenerli nella sua residenza in Florida). A questi si aggiungerà probabilmente quello per l’assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, al quale è stato assegnato un giudice nominato da Barack Obama. Sull'ex presidente aleggia anche una quarta incriminazione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. È quella della contea di Fulton sulle interferenze per capovolgere il risultato delle elezioni del 2020.