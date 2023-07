Nuove accuse a Donald Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago

Le accuse

L'ex presidente è accusato di aver cercato di "alterare, distruggere o nascondere prove", di aver cercato "di indurre altre persone a farlo" e di aver mostrato un documento altamente riservato ad alcuni ospiti del suo club di golf di Bedminster, New Jersey. Il tycoon respinge le accuse: "Questo non è altro che il tentativo disperato della criminale famiglia di Biden e del loro Dipartimento di Giustizia di tormentare il presidente Trump e coloro che lo circondano", ha affermato il portavoce di Trump Steven Cheung. "Lo squilibrato Jack Smith sa di non avere alcun caso e sta cercando ogni strada per salvare un'illegale caccia alla streghe e trovare un altro che possa correre contro Joe Biden", ha aggiunto Cheung. Nelle 60 pagine supplementari all'incriminazione per le carte a Mar-a-Lago, da Smith ha accusato Trump di essere stato in possesso di un documento di guerra altamente classificato e di averlo condiviso, dopo l'uscita dalla Casa Bianca, con persone che non avevano le necessarie autorizzazione per accedervi. Nel mirino del procuratore è finita anche una terza persona oltre a Trump e Walt Nauta. Si tratta di Carlos De Oliveira, un dipendente di Mar-a-Lago che il 27 giugno del 2022 ha detto a un suo collega che "il boss", ovvero Trump, "voleva la distruzione del server" con le riprese registrate dalle telecamere posizionate vicino agli scatoloni con i documenti segreti. A De Oliveira il collega ha, però, risposto di non sapere come procedere e soprattutto di non ritenere di avere il diritto di fare quanto chiesto. Incassato il no, De Oliveira ha chiamato Nauta, storico collaboratore di Trump, e successivamente lo ha incontrato di persona a Mar-a-Lago. Le nuove accuse potrebbero far slittare il processo per le carte segrete fissato in maggio sul quale pesano le incognite di possibili altre incriminazioni di Trump per il 6 gennaio e per le interferenze sulle elezioni.