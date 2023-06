Usa Weekly News, Trump incriminato. La replica: "Caccia alle streghe"

7/16 ©Ansa

La difesa di Trump - Dal golf club di Bedminster, in New Jersey, Trump ha pubblicato un video di circa quattro minuti, in cui ha ribadito la sua difesa. “Sono un uomo innocente - ha detto - sono una persona innocente, non ho commesso niente. È la più grande caccia alle streghe della storia - ha aggiunto - mi stanno perseguitando perché guido i sondaggi per le elezioni presidenziali”. Trump ha accusato il dipartimento Giustizia e l’Fbi di aver “armato la giustizia” per colpire un avversario politico e “falsare le prossime elezioni”