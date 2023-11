Terzo duello tv tra candidati repubblicani alle primarie in vista delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024: a Miami si sono sfidati il governatore della Florida Ron DeSantis, l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, Tim Scott, Chris Christie e l'imprenditore outsider Vivek Ramaswamy. Un dibattito che non ha probabilmente spostato gli equilibri nel fronte conservatore: il vincitore non era lì, ma impegnato in un comizio a pochi chilometri di distanza: Donald Trump ha parlato ai suoi elettori a Hialeha, a mezz'ora di auto di distanza. Il bilancio finale vede i cinque candidati uniti contro Biden e le sue politiche economiche, su Israele e sulla Cina, ma anche su TikTok e sul confine con il Messico. Divisi invece sull'Ucraina e sull'aborto. Pochi gli attacchi al tycoon, frontrunner che continua a snobbarli e boicottarli. La posta in palio, per ora, è il secondo posto dietro a Trump, che guida con una media del 50%.

"Una Dick Cheney su tre centimetri di tacchi"

Al duello tv non sono mancati gli attacchi, come quando Ramaswamy ha chiesto al pubblico se vuole "un leader di una nuova generazione che mette il Paese davanti a tutto o una Dick Cheney su tre centimetri di tacchi, e in questo caso ne abbiamo due sul palco stasera": un riferimento a Haley e a DeSantis, che userebbe dei rialzi interni nelle scarpe per sembrare più alto. La replica dell'ex governatrice del South Carolina non si è fatta attendere: "Vorrei precisare che sono alti 5 centimetri e non indosso i tacchi a meno che non sia in grado di correrci. La seconda cosa è che li indosso e non per moda: sono un'arma". Tutti concordi sul bando di TikTok (definito strumento di spionaggio e destabilizzante per i giovani) ma Ramaswamy ne ha approfittato accusando Haley di ipocrisia per aver criticato la sua presenza sulla piattaforma quando la usa anche sua figlia: "potresti prenderti cura prima della tua famiglia". Dura la reazione: "lascia mia figlia fuori dalla tua bocca, sei solo feccia".

Scontro DeSantis-Haley sulla Cina

Duro scambio anche tra DeSantis e Haley sulla Cina. Il governatore della Florida l'ha accusata di "aver scritto una lettera d'amore all'ambasciatore cinese" quando era governatrice del South Carolina per attirare fondi nello Stato. "Ha dato loro il benvenuto e un terreno vicino a una base militare americana", ha incalzato mettendo in evidenza come nella sua Florida sia vietato alla Cina acquistare terreni. "Ron, sei presidente di un'agenzia per lo sviluppo economico che fino alla scorsa settimana diceva che la Florida è un posto ideale per le aziende cinesi", ha replicato Haley.