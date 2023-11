Usa 2024, riparte il podcast di Sky TG24 America Contro

A un anno dalle presidenziali può ancora succedere di tutto. L'unica cosa (quasi) certa è la sfida tra Biden e Trump, due candidati deboli ma probabilmente inevitabili per entrambi gli schieramenti. Molto, tuttavia, è cambiato dal testa a testa di quattro anni fa. Per parlarne torna l'appuntamento col podcast di Sk TG24, alla scoperta di un Paese dove si fronteggiano due anime, mai così distanti e mai così arrabbiate

Al momento del voto, tanto per dirne una, i candidati avranno quattro anni in più, il che è un problema soprattutto per Biden, nonostante Trump non sia certo un giovanotto. Dal 2020 sono scoppiati due conflitti, la pandemia è finita e la situazione economica è cambiata, pur restando decisamente complicata. Trump è stato incriminato in quattro diverse inchieste, con effetti contrastanti.

Manca un anno alle presidenziali americane . Per chi si occupa di politica statunitense inizia il periodo in cui ci si sente ripetere sempre la stessa, fatidica domanda: chi vincerà? Diffidate da chi pensa di conoscere la risposta. La verità è che un anno è un periodo lunghissimo, in questo caso, e può ancora succedere di tutto.

Pochi vantaggi per l'amministrazione uscente

Soprattutto, però, quello che è cambiato è che adesso alla Casa Bianca c'è Biden: essere il comandante in capo è un vantaggio quando l'economia corre e quando si riesce a dare un'immagine positiva dell'amministrazione, altrimenti significa più che altro ritrovarsi esposti al fuoco avversario. Difficile pensare che Biden si trovi nella prima situazione.

I sondaggi penalizzano Biden in cinque Stati chiave

L'ultimo sondaggio del New York Times conferma questa impressione. Biden arranca in cinque dei sei Stati chiave, e non perché Trump sia particolarmente apprezzato. Il presidente perde consensi tra i più giovani, tra i latinos, tra gli afroamericani: la sua coalizione si sfalda. Paga la frustrazione dei cittadini, che ovviamente si ripercuote su chi comanda. Non è affatto detto che la risposta fornita nell'ambito di un sondaggio si traduca automaticamente in un voto alle urne. Come detto, un anno è lungo.

Pochi minuti al giorno per raccontare gli Usa di oggi

Per accompagnarvi in questi 12 mesi di attesa, scontri, polemiche, sondaggi e rivelazioni, Sky TG24 ripropone America Contro, un podcast quotidiano dedicato alla polarizzazione politica e sociale negli Stati Uniti. Pochi minuti ogni giorno per fare il punto della situazione. L'obiettivo è sempre lo stesso: spiegare senza essere banali, semplificare senza essere superficiali. Per raccontare l'America di oggi immaginando quella di domani.