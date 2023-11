Amburgo, rapisce la figlia e si barrica in aeroporto: scalo bloccato

Il 35enne verso le 20 di ieri è entrato armato nello scalo sfondando un cancello con la sua auto, sparando due volte in aria e lanciando due molotov. L'uomo avrebbe chiesto alle autorità di poter andare in Turchia con la figlia. "Stiamo parlando con l'autore dell'attentato sperando in una soluzione negoziata", ha fatto sapere la portavoce della polizia