Amburgo, veicolo sfonda un cancello all’aeroporto: chiuso lo scalo

Secondo le prime informazioni, un uomo a bordo di un’auto senza targa è entrato nell'area aeroportuale e ha sparato in aria due volte. La moglie aveva precedentemente denunciato alla polizia un possibile rapimento di minore e secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe un bambino con sé

L'aeroporto di Amburgo, in Germania, è stato chiuso dopo che un uomo armato ha sfondato un cancello con il suo veicolo, è entrato nell'area aeroportual, ha sparato in aria due volte e ha lanciato due bottiglie incendiarie. Lo riferisce un portavoce della polizia federale tedesca, secondo il quale non ci sono feriti. La moglie aveva precedentemente denunciato un possibile rapimento di minore e secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe un bambino con sé. Su X la polizia di Amburgo di una possibile situazione con ostaggi.