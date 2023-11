Francia, donna ebrea pugnalata in casa a Lione

Sulla porta della 30enne, dopo l'assalto, è stata incisa una svastica. Non è in pericolo di vita. Secondo la tv BFM, qualcuno ha suonato alla porta e quando lei ha aperto, l'ha colpita due volte con un coltello

Una donna ebrea è stata pugnalata oggi pomeriggio in casa a Lione, nel centro della Francia. Lo si apprende da fonti della polizia citate dal quotidiano locale Le Progrès. Una svastica è stata incisa con il coltello sulla sua porta dopo l'assalto. Secondo la tv BFM, qualcuno ha suonato al campanello e quando la 30enne ha aperto, l'ha colpita due volte con un coltello. Vestito di nero e con il volto coperto, l'assalitore si è dato alla fuga. La donna non è in pericolo di vita