Attentato a Bruxelles, arrestato sospetto complice

Per gli inquirenti l'uomo sarebbe "collegato all'arma utilizzata durante l'attacco" da parte dell'attentatore. Fermato con l'accusa di "omicidio e tentato omicidio in contesto terroristico e di partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica"

Chi è l'arrestato

L'uomo finito in manette è un tunisino identificato come Lamjed K, di 44 anni. Lo ha riferito la procura federale del Belgio. L'uomo, sospettato di essere "collegato all'arma utilizzata durante l'attacco" da parte di Abesalem Lassoued, è stato accusato di "omicidio e tentato omicidio in contesto terroristico e di partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica".