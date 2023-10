Le Nazioni Unite hanno sei organi principali. Cinque di questi, l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e il Segretariato, hanno sede a New York. Il sesto, la Corte Internazionale di Giustizia, ha sede all’Aia, in Olanda.

L’ONU, secondo quanto stabilito dallo statuto, svolge quattro funzioni: mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare nella risoluzione dei problemi e nella promozione del rispetto per i diritti umani, rappresentare un centro per l’armonizzazione delle diverse iniziative nazionali.

L’Assemblea Generale

Tutti gli Stati Membri dell’ONU sono rappresentati nell’Assemblea Generale, una specie di parlamento delle nazioni che si riunisce regolarmente in sessioni speciali per esaminare i problemi mondiali più pressanti. Ogni Stato Membro dispone di un voto. Le decisioni sugli “argomenti importanti”, quali raccomandazioni sulle questioni relative alla pace e alla sicurezza internazionali, l’ammissione di nuovi membri, il bilancio dell’organizzazione, vengono prese con una maggioranza di due terzi. Altri argomenti richiedono invece una maggioranza semplice.

L’Assemblea non può costringere uno Stato ad agire in un determinato modo, ma le sue raccomandazioni costituiscono una importante indicazione di quella che è l’opinione mondiale e rappresentano l’autorità morale della comunità delle nazioni.

L’Assemblea svolge le sue sessioni ordinarie annuali da settembre a dicembre. Se necessario può riprendere la sessione o indire una sessione speciale o di emergenza su questioni di particolare interesse. Nei periodi in cui l’Assemblea non si riunisce, il suo lavoro viene svolto dai suoi sei comitati più importanti, da altri organismi sussidiari e dal Segretariato ONU.

Il Consiglio Economico e Sociale

Il Consiglio Economico e Sociale, sottoposto all’autorità dell’Assemblea Generale, coordina l’attività economica e sociale dell’ONU e delle sue agenzie ed istituzioni specializzate. Come principale forum per la discussione dei temi economici e sociali internazionali e per la formulazione di raccomandazioni politiche, il Consiglio riveste un ruolo chiave nello stimolare la cooperazione internazionale per lo sviluppo. Il Consiglio ha inoltre consultazioni con le organizzazioni non governative (ONG), mantenendo così aperto un legame vitale tra le Nazioni Unite e la società civile.

Del Consiglio fanno parte 54 membri eletti dall’Assemblea Generale con un mandato triennale. Esso si riunisce nel corso dell’anno e tiene a luglio la sua principale sessione, durante la quale è previsto uno speciale incontro a livello ministeriale per discutere temi economici e sociali di primaria importanza.