Elezioni Spagna, accordo Psoe-Sumar per un governo di coalizione

"Accordo programmatico". Questo è quanto annunciato dal Partito Socialista spagnolo e dal movimento politico Sumar. Un accordo per un nuovo "governo di coalizione progressista". Le due formazioni hanno così ufficializzato la formula che il leader socialista e premier uscente, Pedro Sánchez, aveva prospettato agli elettori come progetto politico per la nuova legislatura già nella campagna precedente alle politiche dello scorso luglio. Si tratta di una linea di continuità con la legislatura appena conclusasi. Però, per potersi confermare come premier, Sánchez ha bisogno del sostegno di diversi altri partiti, tra cui gli indipendentisti catalani di Esquerra Repubblicana e di Junts per Catalunya, formazioni con cui continuano negoziati politici sottotraccia.