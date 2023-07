Spagna, acceso dibattito tv Sanchez-Feijoo: scambio accuse su alleanze

Un confronto intenso, senza esclusione di colpi, con scambi di accuse ma senza insulti e senza errori clamorosi o gaffe eclatanti quello andato in scena in Spagna, ieri sera, durante l’attesissimo duello tv tra Pedro Sanchez e Alberto Feijoo. Il premier socialista e il leader del Partido popular si sono confrontati per 100 minuti durante l'unico faccia a faccia previsto prima delle elezioni anticipate del 23 luglio. "Non farò mai come lei, non governerò mai con il braccio politico dell'Eta. La Spagna dirà basta con questo governo amico degli indipendentisti, voglio una maggioranza senza estremisti", ha attaccato Alberto Nunez Feijòo. E Pedro Sanchez ha replicato: "La verità è che volete andare al governo con Vox, un partito contro la Costituzione, estremista di destra, machista. L'Europa è preoccupata da questa prospettiva”.