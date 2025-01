Londra accusa: nave "spia" russa Yantar vicino alle acque britanniche

"Non ho informazioni di cosa si tratti in dettaglio, quindi non farei commenti su questo", ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov

Alta tensione sul mare del Nord. La marina inglese sta monitorando la Yantar, la nave russa avvistata nelle acque del Regno Unito all'inizio di questa settimana. "Vi teniamo d'occhio, russi", ha detto il ministro della Difesa inglese John Healey il quale ha relazionato alla Camera dell'episodio definendolo "un altro esempio della crescente aggressività russa". Healey ha aggiunto: "Vorrei anche che il presidente Putin ascoltasse questo messaggio: vi vediamo, sappiamo cosa state facendo e non ci tireremo indietro da un'azione decisa per proteggere questo Paese".

La Yantar

La Russia definisce Yantar come una nave da ricerca oceanica ed è gestita direttamente dal Ministero della Difesa del Cremlino. L'Occidente ha spesso monitorato la nave che opera nelle acque europee: c'è il sospetto che l'imbarcazione stia mappando i cavi sottomarini e che queste operazioni si siano intensificate da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Oltre alle apparecchiature di sorveglianza, la nave può utilizzare droni sommergibili in grado di raggiungere il fondale oceanico. Le infrastrutture sottomarine sono fondamentali per la fornitura di energia tramite cavi elettrici e condotte, mentre oltre il 95% del traffico Internet è protetto tramite cavi sottomarini.

Il monito di Londra

Londra denuncia dunque la nave spia russa nella Manica e avverte Putin. "Negli ultimi due giorni la Royal Navy ha schierato le navi HMS Somerset e HMS Tyne per monitorare la nave ogni minuto nelle nostre acque - ha detto - Ho modificato le regole di ingaggio della Royal Navy in modo che le nostre navi da guerra possano avvicinarsi e seguire meglio la Yantar. Finora, la nave ha rispettato le regole internazionali di navigazione". Il segretario alla Difesa ha affermato che era la seconda volta che la nave entrava nelle acque britanniche.

Il commento del Cremlino

"Non ho informazioni di cosa si tratti in dettaglio, quindi non farei commenti su questo", ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov. La situazione dei rapporti tra Mosca e Londra, già tesa da molti anni, è precipitata dall'inizio del conflitto in Ucraina, nel 2022, con Londra che è uno dei più convinti sostenitori di Kiev in termini militari.