Irlanda, tempesta Eowyn: registrate raffiche di vento a 182 km orari

I venti record della tempesta Eowyn hanno colpito il Regno Unito e l'Irlanda del Nord venerdì, lasciando 560 mila case e aziende senza corrente e costringendo alla cancellazione di centinaia di voli. Una tempesta potenzialmente più devastante delle ultime di questa stagione e destinata, secondo i meteorologi del Met Office britannico, a portare forti precipitazioni e disagi: l'agenzia meteorologica ha inoltre dichiarato che stanotte una raffica di 182 km orari a Mace Head, nella contea di Galway, ha provvisoriamente superato un record che durava da 80 anni. È stata emanata un'allerta rossa e predisposto un piano per la chiusura di scuole e la soppressione di treni nelle zone più a rischio, concentrate in Scozia e in Irlanda del Nord, riportano i media britannici. Non mancano i pesanti disagi per il traffico e diverse attività, ma anche pericoli per la vita delle persone.

Irlanda Circa 230 voli sono stati cancellati all'aeroporto di Dublino, ha dichiarato l'aeroporto, aggiungendo che sono possibili ulteriori cancellazioni e ritardi. Con i venti che rimangono forti, le autorità consigliano ai passeggeri che intendono viaggiare oggi di verificare lo stato del loro volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Lo riferisce Sky News. Gli esperti parlano di "un evento meteo pericoloso, distruttivo e che causerà inevitabilmente danni". L'allerta rossa è stata in vigore per l'intero Paese, per la prima volta, a causa della tempesta Ophelia del 2017, che ha ucciso tre persone. L'allerta sarà revocata per la maggior parte dell'Irlanda alle 11:00 e per l'Irlanda del Nord, alle ore 14:00.

Forti disagi ESB Networks, che fornisce energia a tutta l'Irlanda, ha dichiarato che i danni “senza precedenti” alla sua rete hanno portato a interruzioni di corrente che interessano 560.000 abitazioni, aziende agricole e imprese. Si prevedono interruzioni significative con l'avanzare della tempesta verso nord. Prima della tempesta, la compagnia elettrica ha dichiarato che potrebbero essere necessari fino a nove giorni per ripristinare l'energia elettrica per alcuni clienti. Il Met Office del Regno Unito ha avvertito la popolazione sui possibili pericoli, come detriti volanti, danni agli edifici con i tetti spazzati via e la chiusura di strade e ponti.