Usa, accordo con Purdue Pharma: 7,4 mld dollari per crisi oppioidi

Trovato l’accordo tra Purdue Pharma, i membri della famiglia Sackler che detengono l'azienda e le parti legali che rappresentano i governi statali e locali e migliaia di vittime della crisi degli oppioidi. Una coalizione bipartisan guidata dall'ufficio del procuratore generale di New York ha raggiunto un’intesa di principio per 7,4 miliardi di dollari che si fonda sul loro ruolo determinante dell’azienda nella creazione della crisi degli oppioidi. Lo ha annunciato la procuratrice Letitia James. L'OxyContin, l'oppioide prodotto e commercializzato dall'azienda della famiglia Sackler, è considerato responsabile della morte per overdose di centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti.