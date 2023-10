Gaza, Israele colpisce centinaia di obiettivi. Per Hamas 400 morti in poche ore

Per gli abitanti di Gaza è stata la notte più dura, con gli israeliani che hanno intensificato i bombardamenti aerei, annunciando di aver colpito almeno 320 obiettivi, tra cui un tunnel usato da Hamas e diverse postazioni per il lancio di missili. A Gaza City sono stati bombardati il campo profughi di Jabalia e diversi altri quartieri, con palazzi e condomini distrutti (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).