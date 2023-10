Voli, per la guerra in Israele rotte cancellate o modificate

Dopo la sospensione dei voli da e per Tel Aviv, in Israele, si allarga il numero di rotte aeree influenzate dalle tensioni in corso in Medioriente. Le modifiche, riporta il Corriere della Sera , riguardano in primo luogo la Giordania.

Percorrenze aumentate di un'ora

Da qualche giorno i voli British Airways, in partenza da Londra Heathrow, per arrivare ad Amman in Giordania per evitare di sorvolare Israele virano verso la penisola del Sinai, in Egitto, allungando il tempo di percorrenza di circa un’ora. Stessa rotta per Wizz Air da Roma, Austrian Airlines da Vienna, Ryanair da Budapest.

Ma non solo: alcune compagnie, tra cui EasyJet, hanno cancellato le rotte dall'Europa verso Aqaba, destinazione turistica sul Mar Rosso, in Giordania, per tutto il periodo invernale.