Maya Sham, la madre dell'israeliana ostaggio di Hamas: salvatela

"Prego il mondo di riportare la mia bambina a casa, era solo andata a una festa" dichiara la madre della ragazza rapita da Hamas e comparsa in un video. "E' terrorismo psicologico", fa sapere I'esercito israeliano. "Reagiremo a questo genere di guerra" ascolta articolo

La famiglia di Maya Sham, la ragazza israeliana rapita durante il blitz del 7 ottobre scorso in Israele, si è detta "felice" di averla vista viva nonostante sia prigioniera e ferita. Intanto il filmato di un minuto con il primo piano della 21enne finita nella mani dei terroristi fa il giro del mondo. Si tratta del primo video diffuso da Hamas e pubblicato da Haaretz di una dei 200 ostaggi portati a Gaza.

“Vi prego solo di riportarmi a casa” Occhi grandi azzurri, capelli lunghi, volto inespressivo. Nel video di un minuto il primo piano della 21enne israeliana con cittadinanza francese, finita nella mani dei terroristi mentre rientrava dal rave nel deserto del kibbutz di Reim. La ragazza presa in ostaggio guarda dritta nell'obiettivo e dice: "Mi chiamo Maya Sham, ho 21 anni e sono di Shohaam. In questo momento sono a Gaza" . Poi racconta il suo incubo. "Sabato mattina presto stavo tornando da una festa nell'area di Sderot. Sono stata gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno curato all'ospedale per tre ore. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci” . Infine Maya lancia un appello: "Vi chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei fratelli. Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile".

La famiglia di Maya "Non sapevo se fosse viva o morta, ora ho la prova che è viva" anche se spaventata e sofferente. "Prego il mondo di riportare la mia bambina a casa, era solo andata a una festa. Non è la sola, questo è un crimine di guerra". Lo afferma in una conferenza stampa Keren Sherf Shem, la mamma di Maya. "Si vede che dice quello che le dicono di dire" aggiunge la madre. Secondo Haaretz, la ragazza ha anche la nazionalità francese. Nella sua visita in Israele nei giorni scorsi, la ministra degli Esteri di Parigi, Catherine Colonna, aveva incontrato la famiglia Sham nel sud del Paese.

Il video L'appello della giovane in ostaggio è preceduto da un filmato in cui si vede Maya stesa su un letto con una coperta sopra, mentre allunga il braccio destro ferito. Spunta la mano di un uomo con un camice bianco che le medica la ferita, ci sono tracce di sangue sulle garze. La ragazza con lo smalto fucsia sulle dita e tatuaggi sul braccio è visibilmente sofferente ed impaurita.

Israele : Reagiremo a questo genere di guerra L’esercito di Tel Aviv mette in guardia. Il video diffuso ieri della ragazza tenuta in ostaggio a Gaza, Maya Sham, ''è terrorismo psicologico condotto da Hamas contro i cittadini di Israele'' dichiara il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. "Prevediamo che ci saranno altri filmati, e siamo determinati a combattere contro questo genere di guerra'' ha aggiunto. Riferendosi alle immagini in cui la giovane appare bendata, Hagari ha detto: ''Hamas cerca di presentarsi come un'organizzazione umana, mentre ha compiuto crimini atroci''. Hamas ''ha infierito contro gli stessi abitanti di Gaza, rubando combustibile e scorte di cibo e chiudendoli nel nord della Striscia''.

