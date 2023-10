Attacco al rave in Israele, giovane si salva nascosto tra i cespugli

Durante l'attacco al Nova Music Festival nel deserto, i terroristi hanno ucciso oltre 260 persone. In quegli attimi concitati, Guy Danon si è gettato tra i cespugli, mettendosi in salvo insieme ad alcuni suoi amici che lo avevano raggiunto sul posto per festeggiare il suo 27esimo compleanno. Nel video pubblicato sul profilo Instagram del giovane, si sentono in lontananza le raffiche di mitra

Ad alcuni giorni di distanza dall'attacco di Hamas al Nova Music Festival, emergono nuove storie di giovani sopravvissuti alla furia dei terroristi. Uno di loro, Guy Danon, è riuscito ad evitare le raffiche di mitra rimanendo nascosto per otto ore in un cespuglio. A testimoniare quegli attimi di terrore c'è un video girato dallo stesso Guy ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO LIVE ).

Il video girato durante l'attacco di Hamas

Durante l'attacco al rave party nel deserto, i terroristi di Hamas hanno ucciso oltre 260 persone. In quegli attimi concitati, Guy Danon si è gettato tra i cespugli, mettendosi in salvo insieme ad alcuni suoi amici che lo avevano raggiunto sul posto per festeggiare il suo 27esimo compleanno. Nei pochi secondi registrati dal giovane e poi pubblicati sul suo profilo Instagram, si sentono in lontananza le raffiche dei mitra di Hamas e il rumore di mezzi, probabilmente gli stessi utilizzati dai terroristi per quell'attacco, tra cui i deltaplani.