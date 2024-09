Papa Francesco in Indonesia, visita alla moschea Istiqlal di Giacarta

La Dichiarazione

Erano in tutto dieci i leader religiosi indonesiani presenti all'incontro interreligioso. Il testo è stato letto da monsignor Tri Harsono, in rappresentanza della Conferenza episcopale indonesiana, e da Ismail Cawidu, per la Moschea Istiqlal. La firma del documento è stata invece accompagnata da Gus Yahya Staquf dell'organizzazione musulmana Nadhatul Ulama; Abdul Mu'ti dell'organizzazione musulmana Muhammadiya; il reverendo Jack Manuputty per le Chiese cristiane; Wisnu Bawa Tenaya per l'induismo; Philip Wijaya per i buddisti Permabudhi; Bante Dhammasubbo per i buddisti Walubi; Budi Tanuwibowo per i confuciani; Engkus Kuswara per gli altri credenti. Diversi i riferimenti presenti nel testo, dalla volontà di sconfiggere alcune piaghe, come la cultura della violenza e l’indifferenza, alla strumentalizzazione della fede nei conflitti. "Il fenomeno globale della disumanizzazione è caratterizzato soprattutto da violenze e conflitti diffusi, che spesso provocano un numero allarmante di vittime. È particolarmente preoccupante che la religione sia spesso strumentalizzata in questo senso, causando sofferenze a molti, soprattutto donne, bambini e anziani. Il ruolo della religione, tuttavia, dovrebbe includere la promozione e la salvaguardia della dignità di ogni vita umana", si legge nel testo che ha il titolo “Promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità”. Come dichiarano i leader religiosi, "il nostro mondo sta chiaramente affrontando due gravi crisi: la disumanizzazione e il cambiamento climatico. L'abuso del creato, che è la nostra casa comune, da parte dell'uomo, ha contribuito al cambiamento climatico, comportando conseguenze distruttive come i disastri naturali, il riscaldamento globale e condizioni meteorologiche imprevedibili. L'attuale crisi ambientale è diventata un ostacolo alla convivenza armoniosa dei popoli". Riconoscendo infine "la necessità vitale di un'atmosfera sana, pacifica e armoniosa per servire autenticamente Dio e custodire il creato, invitiamo sinceramente tutte le persone di buona volontà ad agire con decisione per preservare l'integrità dell'ecosistema e delle sue risorse ereditate dalle generazioni precedenti, che speriamo di trasmettere ai nostri figli e nipoti", conclude la Dichiarazione. Al termine papa Francesco ha dichiarato: "Vi ringrazio per questo cammino comune che portate avanti. L'Indonesia è un grande Paese, un mosaico di culture, di etnie e tradizioni religiose, una ricchissima diversità, che si rispecchia anche nella varietà dell'ecosistema e dell'ambiente circostante".