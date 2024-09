Papa in Indonesia: "Fede manipolata per fomentare odio e divisioni"

Il pontefice, impegnato in un viaggio in Asia e Oceania di 12 giorni, ha partecipato a un incontro pubblico con le autorità politiche e religiose indonesiane, poi, si è recato alla Nunziatura apostolica per incontrare, in forma privata, i suoi confratelli. Il presidente indonesiano: questa visita "ha un messaggio molto forte sull'importanza di celebrare le differenze"

per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità, ma per fomentare divisioni e accrescere l'odio", ha denunciato Bergoglio nel suo discorso a Giacarta. E, dopo il suo primo incontro pubblico, al Palazzo Presidenziale Istana Negara, davanti alle autorità politiche e religiose, al Corpo diplomatico, agli imprenditori, e ai rappresentanti della Società civile e della cultura (circa 300 persone), il pontefice si è recato alla Nunziatura apostolica per incontrare, in forma privata, i suoi confratelli, circa 200 membri della Compagnia di Gesù presenti nel Paese.

Prosegue il viaggio di Papa Francesco in Indonesia , il più popoloso Paese musulmano, dove l’islam è professato da quasi il 90% della popolazione. Nel mondo "vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta in primo piano, ma spesso

Presidente Indonesia: "Con Papa diffondiamo pace e tolleranza"

La visita di Papa Francesco in Indonesia "ha un messaggio molto forte sull'importanza di celebrare le differenze", ha detto il presidente indonesiano Joko Widodo. E ha sottolineato lo "spirito di pace e tolleranza" che Indonesia e Vaticano "vogliono diffondere, soprattutto nel mezzo di un mondo sempre più turbolento". "Come tutti sappiamo, conflitti e guerre si verificano in varie parti del mondo, inclusa la Palestina, che ha causato più di 40.000 vittime. L'Indonesia apprezza molto l'atteggiamento del Vaticano che continua a esprimere appelli per la pace in Palestina e sostiene una soluzione a due stati. Poiché la guerra non gioverà a nessuno, la guerra porterà solo sofferenza e miseria alla gente comune", ha affermato ancora Widodo che ha esortato a celebrare "le differenze" e a rafforzare "la tolleranza per realizzare la pace per realizzare un mondo migliore per tutta l'umanità".

Indonesia, Islam e "unità nella diversità”

In Indonesia, Paese pluralista cocomposto da varie etnie, "abbiamo 714 tribù, etnie e abbiamo anche 17mila isole su cui viviamo, tutte con culture, religioni ed etnie diverse", ha proseguito Widodo auspicando l'impegno per "mantenere l'armonia in mezzo alla diversità” presente nel Paese. "Per l'Indonesia, le differenze sono un dono e la tolleranza è un fertilizzante per l'unità e la pace come nazione". Maggioritariamente musulmana, l'Indonesia non è però uno Stato confessionale islamico, ma è fondato sulla Pancasila, cinque principi iscritti nella Costituzione che garantiscono la libertà di tutti i credenti. La società indonesiana è infatti multireligiosa e multi-etnica, tanto che il motto del Paese è "unità nella diversità", una particolarità che ha contribuito al carattere storicamente tollerante dell'Islam nel Paese.