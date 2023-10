Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo "Fermo sostegno a Israele e condanna di Hamas". L’hanno ribadito, dopo un vertice in videocollegamento che si è tenuto lunedì sera sulla crisi in Medio Oriente, cinque leader: il presidente Usa Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la prima ministra italiana Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Rishi Sunak. Stati Uniti e alleati europei hanno sottolineato come la priorità ora siano gli ostaggi. Inoltre, hanno affermato di riconoscere "le legittime aspirazioni del popolo palestinese" ma hanno spiegato che "sosterranno" lo Stato ebraico "nei suoi sforzi per difendersi" (GUERRA HAMAS-ISRAELE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

"Fermo e unito sostegno allo Stato di Israele”

Anche la Casa Bianca ha ribadito che i cinque leader esprimono "fermo e unito sostegno allo Stato di Israele e la condanna inequivocabile di Hamas e dei suoi spaventosi atti di terrorismo". “I nostri Paesi – si legge ancora nella nota dell’amministrazione Usa – sosterranno Israele nei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocità. Sottolineiamo inoltre che questo non è il momento in cui alcun partito ostile a Israele possa sfruttare questi attacchi per cercare un vantaggio". "Nei prossimi giorni – continua la nota – rimarremo uniti come alleati e come amici comuni di Israele, per garantire che sia in grado di difendersi e per creare le condizioni per un Medio Oriente pacifico e integrato. Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione: Hamas non rappresenta quelle aspirazioni e non offre altro al popolo palestinese se non terrore e spargimenti di sangue".