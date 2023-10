Fukushima, una nuova visita della commissione Aiea a fine ottobre

A Fukushima, in Giappone, ci sarà una nuova visita della commissione Aiea a fine ottobre. Infatti, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica invierà una task force alla fine di questo mese. Il motivo? Il tutto per una nuova revisione sulla sicurezza del rilascio in mare delle acque trattate nella centrale nucleare di Fukushima. (AL VIA LA SECONDA FASE DI RILASCIO)