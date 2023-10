Agostini, Krausz e L'Huillier vincono Premio Nobel per la Fisica 2023

Il Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per l'invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell'elettronica

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo



Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier hanno vinto il Premio Nobel per la Fisica 2023. Il riconoscimento è stato assegnato ai tre scienziati per l'invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell'elettronica.