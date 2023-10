Karikó, via dall'Ungheria con i soldi cuciti nell'orsetto della figlia

Pioniera dell'mRna, la scienziata è stata premiata con il Nobel per la Medicina 2023 insieme all'immunologo americano Drew Weissman, grazie alle scoperte che hanno aperto la strada, in tempo record, ai vaccini anti-Covid. Ma la sua storia, di vita e professionale, non è sempre stata facile

Una strada costellata di insidie durante il percorso della vita fino ad arrivare ad ottenere il più prestigioso dei premi nel proprio ambito. E’ la storia di una scienziata che non si è mai arresa alle difficoltà, la storia di Katalin Karikó. Si tratta della biochimica ungherese, pioniera dell'mRna, che proprio oggi è stata premiata con il Nobel per la Medicina 2023 insieme all'immunologo americano Drew Weissman, grazie alle scoperte che hanno aperto la strada, in tempo record, ai vaccini anti-Covid.

Quell’orsetto “prezioso”

Per realizzare il suo sogno, cioè quello di trasformare l'Rna messaggero in vaccini e terapie, Karikò ha dovuto superare diversi sacrifici e qualche avversità. Ad esempio, è stata costretta a lasciare il suo Paese, l’Ungheria, in anni piuttosto complicati come quelli della Cortina di ferro. Scelta, questa, presa nel momento in cui il programma di ricerca dell'università per cui collaborava aveva terminato i fondi. Era il 1985. In quel frangente della sua vita la biochimica decise di lasciare la sua terra per intraprendere la carriera accademica altrove. Insieme alla figlia piccola e al marito, nel tempo una vera e propria “ancora di salvezza”. Per partire, destinazione Stati Uniti, riuscì a ricavare un po’ di soldi dalla vendita, nel mercato nero, dell'auto di famiglia. Denaro poi cucito in un orsetto che faceva compagnia alla figlia.

Dall’Ungheria agli Stati Uniti

Era nata 30 anni prima, il 17 gennaio 1955, in Ungheria. Il papà faceva il macellaio e la mamma era una contabile. Cresciuta, Katalin riesce ad ottenere il dottorato di ricerca presso l'Università di Szeged, lavorando sodo come ricercatrice post-dottorato nel Centro di ricerca biologica. Sin dai suoi primi passi nel mondo accademico, la luce che l’ha ispirata è stata quella dell'mRna (Rna messaggero), ovvero il copione genetico che conduce le istruzioni del Dna al cuore delle proteine ​​di ogni singola cellula. Sposatasi e con una bimba piccola, proprio nel 1985, in un momento economicamente complicato per la sua attività di ricerca in Ungheria, la biochimica vive il primo “sliding door” della sua vita. Ovvero l'offerta dalla Temple University di Filadelfia per un'altra borsa di studio post-dottorato. Insieme al marito ingegnere, Bela Francia, ecco la decisione di spiccare il volo verso gli Stati Uniti per approdare proprio alla Temple. Ma l'Ungheria le avrebbe concesso di portare fuori dal Paese solo 100 dollari, cifra evidentemente inadeguata per dare il là ad una nuova avventura, sia di vita e sia professionale. Così, venduta l'auto di famiglia, Karikó decide di cucire gli oltre 1.200 dollari ottenuti nell'orsacchiotto di sua figlia. Ed inseguire il suo sogno.