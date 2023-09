Elezioni in Slovacchia, chi è il favorito, l'ex premier Robert Fico

Robert Fico, 59 anni, ex membro del Partito Comunista Cecoslovacco e da giovane leader di un Partito Socialdemocratico con chiare tendenze populiste, sembra avere buone probabilità di vincere le prossime elezioni in Slovacchia, previste per sabato prossimo. La sua principale sfida proviene dal Partito Liberale, che ha guadagnato terreno secondo gli ultimi sondaggi, ma Fico mantiene ancora un vantaggio.

Il profilo

Fico è stato Primo Ministro due volte. Cinque anni fa, si dimise a seguito dell'omicidio del giornalista Jàn Kuciak e della sua compagna Martina Kusnirova, i quali stavano per pubblicare articoli sulle presunte connessioni tra la 'Ndrangheta calabrese e membri del governo guidato dallo stesso Fico. La sua possibile elezione potrebbe spostare la Slovacchia nell'orbita ungherese, con implicazioni politiche significative. Ci sono crescenti preoccupazioni riguardo al pessimismo nell'Ue e negli Stati Uniti riguardo all'Ucraina (LIVEBLOG), con richieste di attirare investimenti immediati. La situazione è complicata dal timore che l'Ucraina inondi i mercati con cereali a basso costo, influenzando le elezioni in Polonia. In questo contesto, l'Unione Europea deve affrontare sfide economiche, la crisi dei migranti e soprattutto la guerra in corso in Ucraina, che minaccia di destabilizzare il continente.