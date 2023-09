Elezioni Slovacchia, partito promette "mucca di servizio" ai cittadini

Durante la campagna elettorale in Slovacchia , il partito Princip (Principio), che rappresenta gli interessi dei rom, ha promesso di donare una "mucca di servizio" a ogni cittadino slovacco interessato. Il leader del partito, Mikulas Vareha, ha annunciato questo impegno attraverso un video su Twitter, il quale è stato poi condiviso dal sito Novinky.cz, in vista delle elezioni previste per il prossimo sabato 30 settembre

Cosa significa "mucca di servizio"

Si tratta di "una mucca di servizio perché non sarà sua", del cittadino, bensì "o aziendale, o comunale, o statale": ma "ogni lavoro eseguito sarà suo (...) e il latte che munge è suo", ha detto Vareha nel video. Se si riesce a conciliare questa proposta con il bilancio statale, nelle campagne slovacche ci saranno fino a un milione di mucche di servizio, ha previsto il politico affermando che dovrebbe essere lo Stato ad acquistarle e ad occuparsi della loro alimentazione e cure veterinarie. "Le mucche di servizio ci renderebbero autosufficienti per quanto riguarda la carne bovina", ha detto inoltre Vareha. In passato Vareha, autoproclamato "re di Zemplin" (la regione slovacca nel sud-est del Paese), fu condannato a 11 anni di reclusione per una frode fiscale da quasi 60 milioni di euro scontandone nove in carcere.