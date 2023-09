Trump ai suoi sostenitori: “Sono stato incriminato per voi”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo Nuovi attacchi di Donald Trump , sia attraverso il suo social sia durante un intervento a una convention di conservatori a Washington. "Sono stato incriminato per voi. I democratici hanno utilizzato le forze dell'ordine come armi per prendere di mira il loro principale avversario. Quello che il corrotto Biden sta facendo è interferenza elettorale al massimo livello", ha detto l’ex presidente Usa nel suo intervento. Ha aggiunto: “Le elezioni del 2024 decideranno se il Paese sarà governato da tiranni marxisti e fascisti o se sarà salvato da patriottici che lo amano". Il tycoon ha anche ironizzato sulla sua foto segnaletica , vantandosi che "è proprio bella".

L’attacco di Trump al procuratore Jack Smith

Trump nelle scorse ore ha anche attaccato il procuratore speciale Jack Smith, che ha chiesto alla giudice di Washington, Tanya Cutchkan, di impedire al tycoon di rilasciare dichiarazioni sui procedimenti a suo carico. "Il procuratore di Biden, lo squilibrato Jack Smith, ha chiesto alla corte di limitare il 45mo presidente e principale candidato repubblicano (di oltre 50 punti)", ha scritto Trump in un post sul social media Truth. "In pratica io combatto contro una persona incompetente che ha usato come un'arma il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi contro il suo avversario e non mi è consentito commentare?", ha aggiunto. Il procuratore Smith, nel documento presentato in tribunale, accusa l'ex presidente di una "campagna di disinformazione e aggressione volta a intimidire testimoni, pubblici ministeri e altri soggetti coinvolti" nei procedimenti giudiziari per l'assalto a Capitol Hill e il tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. L'ordine, se accettato dalla giudice, non proibirebbe a Trump di citare o fare riferimento a documenti giudiziari pubblici o di proclamarsi innocente.