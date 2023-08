Donald Trump incriminato in Georgia condivide la sua foto segnaletica

'Lex presidente degli Stati Uniti è stato formalmente arrestato e detenuto per pochi minuti nel carcere di Atlanta per 13 capi di imputazione, nel procedimento che lo vede imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Dopo pochi minuti ha lasciato il carcere su cauzione: "Non ho fatto niente di sbagliato"

Donald Trump è tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata nella notte italiana in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una quarta incriminazione . L'ex presidente degli Stati Uniti non postava un messaggio sul suo social network preferito dal gennaio 2021, pochi giorni dopo l'attacco al Congresso degli Stati Uniti compiuto dai suoi sostenitori. Ha pubblicato una foto della sua foto segnaletica e le parole: "Interferenza elettorale. Mai arrendersi!" insieme a un collegamento al suo sito Web, che indirizza a un sito di raccolta fondi.

L'incriminazione e il rilascio su cauzione

L'ex presidente degli Stati Uniti è stato formalmente arrestato e detenuto per pochi minuti nel carcere di Atlanta per 13 capi di imputazione, tra cui cospirazione e violazioni della legge anti racket, nel procedimento che lo vede imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Ne è uscito poco dopo la schedatura con la foto segnaletica, che lo descrive alto un metro e novanta per 97 chilogrammi, occhi blu e capelli "biondi o fragola". Dopo essersi consegnato per la sua quarta incriminazione Trump ha lasciato il carcere dietro il pagamento della cauzione da 200 mila dollari e si è diretto di nuovo all'aeroporto da dove è partito in direzione Bedminster. "Io non ho fatto nulla di sbagliato, è un giorno molto triste. Dovremmo poter contestare un'elezione che riteniamo sia disonesta, e io pensavo che fosse truccata" ha detto ai giornalisti prima di salire sull'aereo.