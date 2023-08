Giuliani si costituisce ad autorità Georgia, diffusa foto segnaletica

Le autorità della contea di Fulton ad Atlanta hanno diffuso la foto segnaletica scattata all'ex avvocato personale di Donald Trump, quando si è costituito oggi come imputato nel procedimento per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia. L'ex sindaco di New York ha definito l'incriminazione "un attacco al popolo americano"

Le autorità della contea di Fulton ad Atlanta hanno diffuso la foto segnaletica scattata all'ex avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, quando si è costituito oggi come imputato nel procedimento per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia. Una prassi imbarazzante per l'ex "sindaco d'America" e l'ex procuratore di New York che aveva sgominato le famiglie mafiose nella Grande Mela usando quella legge anti racket che ora è accusato di aver violato.

"Incriminazione è un attacco al popolo americano"

"Sono onorato di essere coinvolto in questo procedimento perché è una battaglia per difendere il nostro modo di vivere e la nostra costituzione, se può capitare a me può capitare a tutti" ha detto Giuliani ai reporter dopo essersi costituito. "Questa incriminazione è una farsa. Non è un attacco a me, non è un attacco al presidente Trump, e a tutte le persone che sono incriminate. È un attacco al popolo americano", ha aggiunto. "Mi hanno incriminato perchè ho difeso in qualità di avvocato un cittadino americano", ha proseguito attaccando la procuratrice Fani Willis e assicurando che "non ammetterò mai le accuse". Giuliani ha anche accusato l'Fbi di avergli "rubato" l'account iCloud.