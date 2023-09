Usa, Twitter ha consegnato al procuratore 32 messaggi di Trump

Mondo

Venti minuti: è quanto è durato l’arresto di Donald Trump, rilasciato poi su cauzione, per aver tentato, insieme a 18 persone, di capovolgere il voto in Georgia nel 2020. Immagini di una quarta incriminazione destinate a restare nella storia: la lettura dei 13 capi di imputazione, la foto segnaletica che finora nessun ex presidente aveva mai avuto, la schedatura con il numero P01135809 e i connotati fisici: “maschio bianco, alto 1,92 cm per 97 chili, capelli biondi o fragola, occhi blu” A cura di Valentina Clemente

E poi la consegna non in un tribunale, ma in super carcere famigerato per il suo sovraffollamento, le sue violenze e le sue morti sospette. Poi l’umiliazione più grande: la foto segnaletica, diventata icona del martirio politico-giudiziario e in gadget elettorale (la prima nella storia a un ex presidente). Questa la cronaca della giornata in tribunale di Trump