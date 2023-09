Terremoto in Marocco, quasi 3mila vittime. Tajani: "Pronti ad aiutare"

L'ultimo bilancio ufficiale di Rabat parla di 2.862 morti per il sisma che ha colpito il Paese nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Intanto, mentre si continua a scavare tra le macerie, lentamente si prova a tornare alla normalità: i vicoli della Medina di Marrakech sono ormai quasi del tutto ripuliti. Restano però centinaia i piccoli villaggi in attesa di aiuti ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Sfiorano quota 2.900 le vittime del terremoto che ha colpito il Marocco nella notte tra l’8 e il 9 settembre: l’ultimo bilancio ufficiale rilasciato dal governo di Rabat parla di 2.862 morti. Intanto, mentre in diverse parti del Paese si continua a scavare tra le macerie, lentamente si prova a tornare alla normalità. Sono ormai 18 le strade – tra nazionali, provinciali e regionali – che sono state riaperte alla circolazione dopo il sisma. Si tratta soprattutto delle vie che collegano le località più colpite sul massiccio dell’Atlante e il resto del Marocco, quelle che consentiranno poi ai soccorritori di arrivare anche nelle zone più impervie. E se a Marrakech la Medina sta riprendendo colore e i vicoli del centro storico sono ormai quasi sgombri dalle macerie, restano centinaia i centri, in particolare villaggi e piccoli agglomerati di abitazioni, che attendono di essere aiutati: per ora Rabat ha accettato squadre di soccorritori soltanto da quattro Stati esteri - Spagna, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Qatar - mentre tutte le altre persone che stanno aiutando sono volontarie. Secondo gli uffici regionali di Unicef, "ad oggi sono circa 100mila i bambini colpiti dal terremoto in Marocco" (IL REPORTAGE DI SKY TG24).

Gli aiuti esteri in Marocco Sul discorso dei soccorsi è tornato anche il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ancora oggi ha rimarcato la disponibilità di Roma a prendere parte alle operazioni di aiuto per il Marocco (così come a quelle per la Libia, dove il passaggio dell'uragano Daniel ha causato migliaia di morti). Nelle prossime ore il numero di Paesi coinvolti nei soccorsi potrebbe aumentare. "In questa fase specifica", aveva fatto sapere il Ministero dell’Interno marocchino, si è deciso di "rispondere favorevolmente" alle offerte di sostegno "di Paesi amici", tenendo conto che "la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente". Con l’avanzare degli interventi, però, “a valutazione dei possibili bisogni potrebbe evolversi, il che consentirebbe di sfruttare le offerte di sostegno presentate da altri Paesi amici, secondo le esigenze specifiche di ogni fase". I soccorsi spagnoli Tra le prime squadre di soccorso internazionali arrivate in Marocco ci sono quelle spagnole, come quella del Samu (Servizio di assistenza medica urgente) di Siviglia, la prima a raggiungere il villaggio di Anerni, circa 500 abitanti, uno dei più vicini all'epicentro del sisma. Qui, negli scorsi giorni, i residenti hanno recuperato 37 cadaveri tra le macerie, ha riferito El País. leggi anche Sisma Marocco, perché per ora si accettano aiuti solo da quattro Paesi

Il rientro degli italiani bloccati sull'Atlante Intanto, nella serata di ieri, 11 settembre, è arrivata notizia che la famiglia di turisti italiani bloccata sui monti dell’Atlante ha iniziato il suo rientro verso casa. I tre - padre, madre e figlio di 15 anni – erano arrivati il 31 agosto in Marocco e hanno il volo di rientro da Fes programmato per il 14 settembre. In auto, incolonnati dietro le ambulanze, hanno iniziato a percorre la strada che arriva a Taroudant. Ad attenderli, al passo del Tiz'n Test, il console italiano di Agadir, Antonella Bertoncello. leggi anche Sisma Marocco, tra aiuti a rilento e la dura vita in tendopoli