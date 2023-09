Inquinamento vulcanico

Le autorità hanno fin da subito fatto sapere che l'eruzione non rappresentava un pericolo per la popolazione. Il Dipartimento della Salute delle Hawaii ha però raccomandato di prepararsi per il cosiddetto vog. Si tratta dell'inquinamento vulcanico che viene prodotto quando l'anidride solforosa emessa dalla montagna interagisce con il vapore acqueo e con l'ossigeno presenti nell'aria. Come indicato dal Dipartimento della Salute, le persone devono ridurre le attività intense o prolungate all'aperto, e alle persone asmatiche o con problemi respiratori cronici è raccomandato di avere sempre con sé i medicinali necessari.