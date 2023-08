Titanic, nuova spedizione dopo il caso Titan. Governo Usa si oppone

Da pochi giorni è stata pianificata una nuova spedizione alla scoperta del Titanic : la missione è stata pianificata pochi mesi dopo la tragedia del sottomarino di OceanGate ed è prevista per il 2024. Per questo motivo c'è ansia negli Usa perché temono una nuova tragedia dopo il caso Titan. Il governo degli Stati Uniti, inoltre, sta cercando di fermare l'attività di recupero dei reperti dalla nave affondata citando una legge federale e un accordo internazionale che etichetta il luogo come un "sito sacro".

Cosa prevede la legge

La battaglia nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, Virginia, che sovrintende al recupero del Titanic, si basa invece sulla legge federale e su un patto con la Gran Bretagna sul il Titanic. Tra le preoccupazioni del governo c'è la possibile distruzione di manufatti (e resti umani, ndr.) che potrebbero ancora esistere. La compagnia ha detto che vuole fotografare l'intero relitto. RMST ha detto che avrebbe recuperato i manufatti dal campo di detriti e "potrebbe recuperare oggetti autoportanti all'interno del relitto". Questi potrebbero includere oggetti provenienti dall'interno della sala Marconi, che contiene la radio della nave - un telegrafo senza fili Marconi - che trasmette i segnali di soccorso sempre più frenetici del Titanic dopo che la nave ha colpito un iceberg. "In questo momento, l'azienda non ha intenzione di tagliare nel relitto o staccare alcuna parte del relitto", ha dichiarato RMST. La compagnia ha detto che avrebbe collaborato con la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia statunitense che rappresenta l'interesse del pubblico per il relitto. Ma RMST ha detto che non ha intenzione di chiedere un permesso.