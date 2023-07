Sommergibile Titan, il video 3D che ricostruisce l'implosione

Su YouTube, il canale AiTelly ha mostrato come potrebbe essere andata la tragedia dello scorso 18 giugno. Oltre 6milioni di visualizzazioni in poco più di 10 giorni

Un video in 3D che riscostruisce come sarebbe andata la tragedia del sommergibile Titan. Su Youtube il canale AiTelly ha inserito tutti i dati in un software riuscendo a mostrare con un'animazione come e perché il Titan, dentro cui sono morti cinque uomini, è imploso nelle profondità dell'oceano. Oltre 6 milioni le visualizzazioni in poco più di dieci giorni.