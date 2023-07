Sommergibile Titan, i passeggeri hanno capito che stavano per morire

I passeggeri che sono morti sul sommergibile Titan sarebbero stati consapevoli della catastrofe imminente per un minuto prima dell'implosione. È l’opinione dell’esperto di sottomarini José Luis Martín citato dal Daily Mail. Lo scienziato spagnolo ha suggerito che il sommergibile potrebbe aver perso stabilità a causa di un guasto elettrico che lo ha lasciato senza propulsione, facendolo cadere verso il fondo del mare "come una freccia, verticalmente" con l'oblò rivolto verso il basso. Secondo i calcoli di Martín il sottomarino avrebbe iniziato la caduta libera a una profondità di circa 5.600 piedi ed è caduto "come se fosse una pietra e senza alcun controllo" per circa 3.000 piedi fino a circa 8.600 piedi e poi "è scoppiato come un pallone" a causa del rapido cambiamento di pressione.