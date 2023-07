Titan, cliente ricevette sconto di 150mila euro per vedere il Titanic

Renata Rojas ha svelato l'offerta che gli era stata fatta dal ceo di Oceangate Stockton Rush sul prezzo del biglietto per raggiungere il relitto del transatlantico. "Non possiedo un appartamento, non possiedo un'auto e non sono ancora andata sull'Everest. Tutti i miei risparmi sono stati destinati al mio sogno, quello di andare sul Titanic", aveva detto in un programma tv. Viaggio che Rojas è riuscita a compiere sul Titan il 19 luglio 2022

Uno sconto per salire sul Titan, precisamente 150mila dollari in meno sul costo del biglietto. È l’offerta che il ceo di Oceangate Stockton Rush ha fatto nel 2022 a una cliente, Renata Rojas, per convincerla a immergersi con il minisommergibile e raggiungere il relitto del Titanic. Il sogno di una vita, come lo descrive la protagonista, in passato direttrice di una filiale della Bnp Paribas negli Usa e affascinata fin da bambina dalla storia del famoso transatlantico affondato nell’Atlantico. Il suo viaggio, a differenza dell’ultima immersione del Titan , ha avuto successo: Rojas è riuscita a visitare il relitto pagando in totale 105mila dollari, molto meno dei 250mila richiesti a chi ha perso la vita nell’implosione del minisommergibile , insieme allo stesso ceo Rush.

"I miei soldi risparmiati per vedere il Titanic"

Come riporta Il Messaggero, Rojas ha ricordato di aver fatto numerosi sacrifici e di aver risparmiato per anni con l'unico obiettivo di riuscire a vedere il relitto del Titanic sul fondo dell'Oceano Atlantico, al sud di Terranova, dove riposa dal 15 aprile 1912 a 3800 metri di profondità. Impresa che, dopo essere saltata nel 2019, le riesce il 19 luglio 2022. "Un onore rappresentare il Messico in qualcosa di così storico, sono stata la prima donna", aveva detto. Durante il programma Exploring By The Seat Of Your Pants nel 2022 aveva spiegato: "Non possiedo un appartamento, non possiedo un'auto e non sono ancora andata sull'Everest. Tutti i miei risparmi sono stati destinati al mio sogno, quello di andare sul Titanic". L'immersione, a differenza dell'ultimo viaggio del Titan, era stata un successo. Rojas aveva dato una mano a bordo con il monitoraggio del sistema sonar: "Abbiamo preso parte a ogni aspetto della spedizione, dopo esserci immersi siamo stati in grado di vedere l'incredibile Titanic con telecamere 8k. L'ancora del Titanic non è mai stata ripresa così da vicino".