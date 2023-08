Prigozhin e l'incognita funerali, il Cremlino non ha ancora deciso

È passata quasi una settimana dal 23 agosto, giorno della morte di Evgenij Prigozhin a bordo dell'Embraer Legacy 600 precipitato a Tver, mentre volava tra Mosca e San Pietroburgo, ma ancora per l'ex leader della Wagner non sono state date disposizioni per i funerali. Secondo i media locali tuttavia questa mattina si è verificato un notevole dispiegamento di forze dell'ordine davanti al cimitero di Serafimovsk, a San Pietroburgo, dove Prigozhin potrebbe essere sepolto, nello stesso luogo dove riposano i genitori del presidente Putin oltre che molti soldati e funzionari del ministero della Difesa. ( GUERRA RUSSIA - UCRAINA )

Portavoce Cremlino: "Putin non parteciperà ai funerali"

"Non ho ancora alcuna informazione sul funerale" aveva comunicato solo ieri ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: "Una volta presa la decisione sarà probabilmente resa pubblica" ha aggiunto Peskov. Il portavoce ha inoltre comunicato che il presidente Vladimir Putin non parteciperà alle esequie, precisando come i funerali siano una questione di famiglia. Permangono intanto ancora tanti dubbi sulla morte di Prigozhin, ufficialmente infatti non sono state chiarite le cause dello schianto, anche se gran parte dell'opinione pubblica russa e dei governi occidentali ritiene che l'aereo privato del capo della Wagner sia stato abbattuto deliberatamente. Prigozhin, i cui mercenari hanno combattuto per mesi a fianco dell'esercito regolare russo in Ucraina, aveva istigato a giugno un ammutinamento contro la leadership dell'esercito, finito dopo nemmeno 24 ore.