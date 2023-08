Albania, quattro italiani non pagano conto al ristorante. Meloni fa saldare all’ambasciata

Si è conclusa con il conto pagato dai diplomatici italiani la storia, diventata subito virale, di 4 connazionali che sono scappati via da un locale di Berat al momento di pagare il conto di una cena. “Quando ho raccontato quest’episodio alla premier italiana, lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così’”, ha raccontato il primo ministro albanese Edi Rama in un’intervista ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo “Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat”. A renderlo noto è stata l’Ambasciata d’Italia in un comunicato, dopo che sui social era emerso l’episodio del gruppo di turisti italiani in Albania ripresi mentre correvano via dal ristorante, avvenuto negli stessi giorni in cui la premier era nel Paese. “Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”, conclude l’Ambasciata.

Cosa era successo L’estate 2023 è stata la stagione dell’Albania, chiacchieratissima meta per i tanti turisti italiani che hanno deciso di passare lì le loro vacanze, attratti soprattutto dai prezzi più bassi rispetto a quelli nel nostro Paese. Tante le località visitate tra cui la storica cittadina di Berat: è proprio qui che quattro turisti italiani sono andati a cena nel castello del centro storico. Ottima cena, complimenti addirittura al personale e poi il colpo di testa: la fuga dal ristorante, con le telecamere che hanno ripreso i quattro correre a tutta velocità lungo le strade del centro storico, non inseguiti da nessuno del personale. La storia è diventata virale grazie al video ed è stata ripresa dai giornali locali, che hanno intervistato il proprietario del ristorante. “Dovevano pagare 8.451 lek, pari a circa 80 euro. Non ci era mai successo”, ha detto. Infine, una speranza: “Mi auguro che facciano qualcosa di buono con quei lek”. leggi anche Giorgia Meloni in vacanza in Albania, il video della tv albanese

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il racconto di Edi Rama Nell’intervista a “La Stampa” uscita oggi, il premier albanese Edi Rama ha raccontato come Giorgia Meloni ha preso la decisione di far saldare il conto. “Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: “Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così”. leggi anche Turismo, Premier Albania: “Italiani da noi come migranti nel 1991"