La premier Giorgia Meloni ha effettuato una visita-lampo in Albania, recandosi via nave a Valona. Insieme a lei, riporta il Corriere della Sera, c’erano il compagno Andrea Giambruno e la figlia. Un video esclusivo trasmesso dall’emittente albanese Tv Klan ha mostrato l’arrivo della presidente del Consiglio, giunta in Albania su invito dell’omologo Edi Rama. Dalle immagini, riprese da lontano, non è possibile capire chi sia a bordo dell’imbarcazione: secondo il quotidiano di Via Solferino potrebbero esser stati presenti anche la sorella Arianna con il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura.