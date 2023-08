Visita lampo per Giorgia Meloni in Albania. Dovrebbe incontrare Rama

La presidente del Consiglio, in vacanza in Puglia, è partita questa mattina con un traghetto di linea da Brindisi. Dovrebbe anche avere un faccia a faccia informale col premier albanese. Secondo i media locali dovrebbe fermarsi qualche giorno

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica, in Puglia, per raggiungere questa mattina l 'Albania . La premier ha viaggiato a bordo di un traghetto di linea partito da Brindisi e diretto a Valona per una breve visita che, sempre a quanto si apprende, dovrebbe comprendere un incontro informale con l'omologo del Paese delle Aquile, Edi Rama. Con lei figlia e marito.

Media:"Meloni resterà in Albania 2-3 giorni"

Secondo quanto emerso inizialmente, il giorno di ferragosto Meloni dovrebbe trascorrerlo in Puglia, anche se i media albanesi, dopo aver confermato l'arrivo nel pomeriggio della premier a Valona e il faccia a faccia con Rama, hanno aggiunto che la presidente del Consiglio resterà in Albania "per 2-3 giorni con la famiglia". I media sottolineano quindi che Meloni ha così accettato l'invito lanciato da Rama nei giorni scorsi a recarsi sul litorale albanese preso questa estate d'assalto da circa "500.000 italiani". La premier allora rispose che avrebbe fatto di tutto per passare a salutare il primo ministro di Tirana.