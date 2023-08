Turismo, Premier Albania: “Italiani da noi come migranti nel 1991"

Da un lato la foto del Vlora, il mercantile sbarcato a Bari nel 1991 con a bordo 20mila migranti albanesi, dall’altro quella di un’imbarcazione strapiena di persone ma con la didascalia “Italiani partono in ferie per l’Albania, 2023”. Un collage postato su Instagram dal premier albanese Edi Rama che sta facendo molto discutere. "Turisti italiani da noi come i migranti nel 1991" è la frase ironica del primo ministro di Tirana che ha pubblicato le fotografie per sottolineare il grande afflusso di turisti italiani nel suo Paese in questa calda estate. A commento una emoj sorridente, un cuore, e il testo: “dhe prit prit, s’keni parë gjë akoma” ovvero “aspetta, aspetta, non hai ancora visto niente”.