Il villaggio di Ksamil si trova a una ventina di minuti di auto dalla città di Saranda, nel sud dell’Albania, non lontano dal confine con la Grecia. La spiaggia di Ksamil, considerata una delle più belle spiagge del Paese, si contraddistingue per i suoi colori caraibici, per il mare trasparente e per la sabbia bianca