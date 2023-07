Malala si fa foto da Barbie "premio Nobel". E prende in giro il marito

L'attivista ha condiviso su Twitter un'immagine scattata, assieme al marito Asser Malik, che li ritrae in piedi in una confezione a grandezza naturale, dopo la visione del film sulla celeberrima bambola. Ma lui ha qualcosa di meno...

Malala Yousafzai, attivista per l'istruzione pakistana e Premio Nobel per la pace, ha condiviso su Twitter una foto, assieme al marito Asser Malik, dopo la visione del film sulla Barbie. La foto li ritrae in piedi in una confezione di Barbie a grandezza naturale e ha scherzato: “Questa Barbie ha un premio Nobel. Lui è solo Ken". (IL RITORNO IN PAKISTAN)