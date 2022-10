Malala torna in Pakistan 10 anni dopo l'attentato dei talebani

La più giovane premio Nobel per la Pace ha fatto visita al suo Paese per sensibilizzare la comunità internazione sulla necessità di aiuti dopo le inondazioni. Lo ha fatto in occasione dell'anniversario dell'agguato di cui fu vittima appena 15enne, dopo essersi battuta per l'istruzione delle ragazze pakistane

A 10 anni esatti dall'attentato di cui fu vittima, la premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai ha fatto ritorno in Pakistan, suo Paese natale, per fare visita alle comunità colpite dalle recenti inondazioni che hanno devastato intere zone rurali. Era infatti il 9 ottobre 2012 quando membri del gruppo Tehreek-e-Taliban Pakistan, i talebani pakistani, fecero irruzione sul mezzo su cui l'allora 15enne Malala viaggiava di ritorno da scuola e la colpirono con un proiettile alla testa.

La più giovane vincitrice del Nobel per la Pace

La sua 'colpa' era stata l'aver fatto campagna a favore della scolarizzazione delle ragazze. Malala fu trasportata d'urgenza nel Regno Unito dove fu operata e si salvò. Da quel momento la 15enne pakistana è diventata un simbolo della resistenza all'estremismo religioso. Motivo per cui nel 2014 fu insignita del premio Nobel per la Pace, la più giovane nella storia a riceverlo. Ormai residente in Gran Bretagna, Malala era già tornata in Pakistan nel 2018.

La richiesta di aiuti umanitari dopo le inondazioni

Oggi, invece, Malala è arrivata nella città di Karachi, nella provincia meridionale del Sindh, per visitare le aree del Paese colpite dalle inondazioni e sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sull'entità della calamità. Lo ha fatto accompagnata dai suoi genitori. "Le inondazioni hanno distrutto decine di migliaia di scuole, lasciando centinaia di migliaia di bambini senza istruzione. Gli aiuti umanitari devono includere finanziamenti per l'istruzione di emergenza, in particolare per le ragazze", aveva twittato solo pochi giorni fa.