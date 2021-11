Malala Yousafzai si è sposata: "È un giorno prezioso"

Il premio Nobel per la Pace ha condiviso sui social alcune foto della cerimonia, in cui appare vestita con un abito tradizionale accanto al marito, che lavora come operations manager del Pakistan Cricket Board

Il Premio Nobel per la Pace, Malala Yousafazi, 24 anni, si è sposata a Birmingham, in Inghilterra, con il fidanzato Asser Malik. La cerimonia a quasi 10 anni di distanza dall'attentato di cui la giovane è stata vittima in Pakistan: i talebani le avevano sparato alla testa per il suo attivisimo a favore dei diritti delle donne.

Le foto postate su Twitter

L'attivista ha condiviso sui social alcune foto della cerimonia, in cui appare vestita con un abito tradizionale color pesca accanto al marito, che lavora come operations manager del Pakistan Cricket Board. "E' un giorno prezioso nella mia vita", ha scritto, "io e Asser ci siamo sposati. Abbiamo tenuto una piccola cerimonia di nikkah (il contratto tra marito e moglie, uno delle fasi del matrimonio musulmano) a casa a Birmingham con le nostre famiglie", ha raccontato Yousafazi, "pregate per noi; siamo così emozionati di camminare insieme nel viaggio che abbiamo davanti a noi".