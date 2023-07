Parigi 2024, prezzi dei biglietti e strutture: la situazione ad un anno dalle Olimpiadi

Il budget al rialzo e i prezzi dei biglietti poco “popolari”

Ma degli 8,2 miliardi di euro complessivi, solo il 20% proviene da soldi pubblici, ripartiti tra il Comitato organizzatore (CoJo) e la Solideo, società in capo alla costruzione delle infrastrutture necessarie e presieduta dal Comune di Parigi. CoJo e Solideo sono stati, tra l’altro, coinvolti in due indagini preliminari per conflitto d’interessi, sospetta appropriazione indebita di fondi pubblici e favoritismo. L’inflazione e i ritardi - in parte dovuti al Covid - nella costruzione di alcune strutture come il villaggio Olimpico a Saint Denis sarebbero i responsabili dell’aumento di spese. A cui fanno seguito anche i prezzi non molto “popolari” dei biglietti per le gare, che hanno creato molto dibattito in Francia. I ticket partono infatti dai 24 euro, per un totale di 1 milione di posti per lo più distribuiti a Comuni e associazioni. I prezzi medi per gli sport più seguiti partono invece dalle diverse centinaia di euro, fino ai 1000. Per la cerimonia d’apertura sulla Senna, invece, si arriva fino a 2700 euro per i posti “d’oro”.



Le strutture che ospiteranno i Giochi



Un aspetto certamente positivo riguarda invece le strutture che ospiteranno le competizioni, al 95% preesistenti o temporanee. Questo è l’aspetto principale che ha consentito agli Organizzatori di contenere l’impatto ambientale di questi Giochi, che inoltre potranno contare su anfiteatri unici come il Grand Palais (chiuso per due anni alle visite per i lavori di ristrutturazione), il parco di fronte alla Torre Eiffel, gli Champs Elysées. (LA MAPPA COMPLETA). I visitatori attesi sono 15 milioni, per oltre il 90% di nazionalità francese.



I visitatori si sposteranno in bicicletta



Visti i numeri, una delle preoccupazioni principali è la gestione dei trasporti pubblici nel periodo delle gare. Il Grand Paris Express, il più imponente progetto infrastrutturale urbano d’Europa che prevedeva una serie di linee nuove di metro e bus che colleghino la Capitale con il resto della sua regione, sarà completato solo in minima parte prima dell’inizio dei Giochi. Ma il Comune punta su altro, le ciclabili: “Queste Olimpiadi ci hanno permesso di accelerare in termini di mobilità sostenibile”, ci dice la sindaca Anne Hidalgo, che intervistiamo nella sede del Comune di fronte a un antico drappo olimpico conservato in una vetrina. “Già durante la fase Covid abbiamo costruito molte ciclabili, ma le Olimpiadi hanno avuto una funzione di acceleratore”. Tutti i luoghi dei Giochi saranno collegati da piste ciclabili e oltre 60km ulteriori saranno stati completati proprio per questa occasione. “Inoltre avremo pronta una nuova linea di tram e la metro che collegherà l’aeroporto di Orly con Saint Denis”, dove si trovano il villaggio olimpico e il nuovo Centro Acquatico Olimpico.