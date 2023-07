Morto Tafari Campbell, era lo chef personale di Obama

L'uomo, 43 anni, è annegato la scorsa domenica mentre faceva paddle boarding in un lago sull'isola di Martha's Vineyard, vicino alla casa estiva dell'ex presidente degli Stati Uniti. In una dichiarazione riportata da diversi media statunitensi, gli Obama hanno definito Campbell "una parte amata della famiglia" e hanno affermato che "i loro cuori sono spezzati"

Tafari Campbell, ex chef della Casa Bianca, è stato trovato morto lunedì dopo essere scomparso mentre faceva paddle boarding vicino alla casa estiva dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama . Lo ha riferito la polizia di stato del Massachusetts. I sommozzatori hanno recuperato il corpo dell'uomo, che lavorava anche come chef personale della famiglia Obama, in un lago sull'isola di Martha's Vineyard.

La morte dello chef e il ritrovamento del cadavere

Campbell, 43 anni, è annegato la scorsa domenica mentre faceva paddle boarding. Dopo aver lasciato la Casa Bianca, Obama ha acquistato una casa sul lungomare nell'isola nord-orientale degli Stati Uniti, dove trascorre spesso le vacanze con la sua famiglia. La polizia ha risposto a "una chiamata per un paddle boarder maschio che era entrato in acqua e dopo aver lottato brevemente per rimanere in superficie, è andato a fondo e non è riemerso", ha detto domenica la polizia di stato del Massachusetts in una dichiarazione. Dopo una ricerca nella notte, il corpo è stato ritrovato la mattina dopo e identificato nel corso della giornata.

Gli Obama: "Era parte della nostra famiglia"

Campbell aveva lavorato come sous chef alla Casa Bianca prima di unirsi agli Obama come cuoco personale, hanno riferito i media statunitensi. L'ex presidente e sua moglie Michelle Obama non erano in casa al momento dell'incidente, ha detto lunedì la polizia. In una dichiarazione riportata da diversi media statunitensi, gli Obama hanno definito Campbell "una parte amata della nostra famiglia" e hanno affermato che "i loro cuori sono spezzati perché se n'è andato".