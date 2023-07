Naufragio in acque maltesi: morta una donna e 5 persone disperse

Ci sono 5 persone disperse, fra cui un bambino, a seguito di un naufragio in acque Sar maltesi, provocato da un peschereccio tunisino che ha gettato in mare i passeggeri a bordo dell'imbarcazione. Una donna, originaria della Costa d'Avorio, è morta annegata prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre gli altri sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera che ha tentato di inseguire l'equipaggio il quale, tuttavia, ha fatto perdere le proprie tracce. Ad avvistare i migranti in mare è stato un aereo della stessa Guardia costiera. Quindici persone sono state portate al Poliambulatorio di Lampedusa. Trentasei migranti, oltre al cadavere della donna, sono giunti a molo Favaraolo e, attraverso il loro racconto, si sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. I naufraghi hanno raccontato di essere partiti la sera di sabato 22 luglio in 43, forse 45 (fra cui 3 bambini) da Sfax in Tunisia.