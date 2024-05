Dopo 39 anni, Cuba sospende i voli per l'Argentina. La decisione della compagnia aerea statale 'Cubana de Aviación' è stata annunciata dal ministero delle Relazioni estere cubano e motivata dall'impossibilità di rifornirsi di carburante nel Paese. Secondo la compagnia di bandiera cubana, i fornitori di carburante in Argentina si sarebbero rifiutati "bruscamente" di fornire servizi per i suoi voli autorizzati nella nazione (uno a settimana), cosa che ha costretto alla cancellazione delle operazioni. 'Cubana de Aviación' afferma di aver ricevuto notifica a marzo dalla compagnia petrolifera argentina Ypf che non avrebbe più avuto forniture di carburante a causa dell'embargo imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. "La compagnia 'Cubana de Aviación' ha cercato numerose alternative per mantenere le operazioni già pianificate e autorizzate dall'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile dell'Argentina e non colpire i passeggeri, attraverso la stipula di contratti con altre compagnie aeree", ha informato la compagnia cubana, dopo che la segreteria dei Trasporti argentina venerdì scorso ha ricevuto a Buenos Aires il rappresentante di 'Cubana de Aviación' per cercare di trovare una soluzione.